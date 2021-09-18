Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин в интервью «СЭ» прокомментировал расторжение контракта с магнитогорским «Металлургом» в межсезонье-2021.

— Летом вы расторгли контракт с «Металлургом». Первый вице-президент клуба Сергей Ласьков говорил, что вам предложили должность в системе клуба. Какую конкретно?

— Были только разговоры, но я сразу сказал, что мне это неинтересно, и что я еще готов играть. Мне просто нужно немного времени, чтобы восстановится после травмы и набрать форму. На этом наш разговор закончился.

— Вам аргументировали, почему в клубе посчитали, что пора заканчивать карьеру?

— Никаких комментариев не было. Сказали, что просто приняли такое решение и все.

— «Металлург» опрометчиво подходят к расставаниям с воспитанниками. Сначала расторгли Евгения Бирюкова, который пригодился в Уфе, теперь — вас.

— В команде свои интересы и видение. Мне позвонил агент и сказал, что с тобой хотят расторгнуть контракт без объяснения причин. Мы не ругались — расстались по-доброму, но мне никто ничего не объяснил

— Даже Илья Воробьев не общался с вами после сезона?

— Нет.

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