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Сегодня, 16:22

Кудряшов заявил, что Смит не станет загадкой для Бетербиева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом.

«Каллум Смит дерется на вес выше для себя, наверняка он стал чуточку мощнее, но хватит ли этого, чтобы противостоять Артуру? Смит — обученный боксер, но со стандартным рисунком боя. Бетербиев дрался с такими всю свою любительскую карьеру. В профи с бойцами такого склада также выступал очень успешно. Артур знает, что делать и как боксировать. Опасения в том, что после того как Смита атакуют справа, он перекрывается слева и опасно отвечает этой же рукой сбоку. Для этого есть тренерский штаб. В целом какой-то загадкой для Артура Смит стать не должен. Я верю в победу Бетербиева. Всегда интересно посмотреть, чем закончится противостояние. Смит может продержаться дольше, чем Ярд. Он умеет контролировать соперника передней рукой. Но когда его сильно прессингуют, он начинает закрываться. Артур начнет развивать, бить, и для Каллума этот тоннаж ударов будет несравним с тем, с которым он встречался во втором среднем весе», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Бетербиев последний поединок провел против британца Энтони Ярдом 29 января в Лондоне. В данном бою техническим нокаутом победил Артур в результате остановки боя угловыми Энтони в восьмом раунде. В его активе 19 побед (все нокаутом) без единого поражения.

Смит свой последний бой провел в августе 2022 года, одержав победу над Матье Бодерликом нокаутом в четвертом раунде. На его счету 29 побед (21 нокаутом) и одно поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashov-smit-ne-stanet-zagadkoi-dlya-beterbieva-236952/
Артур Бетербиев
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