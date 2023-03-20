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Сегодня, 16:26

Кудряшов объяснил, почему Буатси отказался от боя с Биволом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов объяснил, почему британец Джошуа Буатси отказался встречаться на ринге с чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.

«Буатси уже отказался от боя. Когда я видел его нокауты в любителях, думал, что парень перейдет в профи и будет пожар. Но не сказать, что в профи он выступает также ярко как в любителях. Пока что он не проверен, не хватает опыта и конкретно опыта больших боев. Бивол после победы над Канело испытал всю гамму чувств, которую испытывают боксеры перед боем всей жизни. В этом плане Биволу морально намного легче. И технически Дмитрий — это большая высота для Буатси. Джошуа проявил благоразумие, решив подождать, пока Бивол где-то состариться или ему надоест тренироваться, может быть, спад и так далее. В принципе, он все правильно сделал, потому что для британца Бивол — это пока неподъемная величина», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Промоутер Эдди Хирн ранее сообщил, что был намерен организовать бой Биволу с Буатси, но британец отказался от гонорара в один миллион долларов и переговоры с ним были прекращены.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashov-obyasnil-pochemu-buatsi-otkazalsya-ot-boya-s-bivolom-236965/
Дмитрий Бивол
UFC
ММА
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