Крюков: «Резников — сильный борец, но он не смог навязать борьбу Вартаняну»

Российский боец ММА Кирилл Крюков оценил победу соотечественника Эдуарда Вартаняна в бою против казахстанца Артема Резникова в финале Гран-при ACA в легком весе.

«Бой был зрелищный за счет интенсивности. Темп был бешеный. И этот темп задавал Вартанян. Он вообще славится тем, что задает достаточно высокий темп поединкам. Но тот темп, который он задал вчера, это безумный темп. Бойцы работали без остановки. Соответственно, Резников, который сделал мало что в этом бою, сильный борец. Это все знают. Но здесь по факту он не смог ее навязать и близко. Да, были переводы, но Вартанян доминировал на высшем уровне. И Резникову надо отдать должное: он много терпел и принимал на себя. Лицо разбитое, что тоже добавляет зрелищности. Вартанян, конечно, же хорош, но и Резников помог ему сделать этот бой», — цитирует Крюкова Legalbet.

Бой между Вартаняном и Резниковым прошел 16 июня. В финале Гран-при АСА в легком весе россиянин одержал победу над казахстанцем техническим нокаутом в третьем раунде. На счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения в ММА. В активе Резникова 6 поражений при 24 победах.