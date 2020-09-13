Крум на 1-й минуте заставил Робертса сдаться. Результаты предварительного карда UFC Вегас 10

Завершились бои предварительного карда на турнире UFC Fight Night. Шоу проходит на арене UFC APEX в Лас-Вегасе.

Наилегчайший вес, женщины, до 56,7 кг: Сабина Мазо победила Джастин Киш — удушающий прием, 3-й раунд, 3:57.

Полусредний вес, до 77,1 кг: Брайан Барберена победил Энтони Айви — единогласным решением, 3-й раунд.

Легкий вес, до 70,3 кг: Джалин Тернер победил Брока Уивера — удушающий прием, 2-й раунд, 4:20.

Тяжелый вес: Александр Романов победил Роке Мартинеса — удушающий прием, 2-й раунд, 4:22.

Легкий вес, до 70,3 кг: Кевин Крум победил Рузвельта Робертса — удушающий прием, 1-й раунд, 0:31.

Наилегчайший вес, женщины, до 56,7 кг: Сижара Ибэнкс победила Джулию Авилу — единогласным решением, 3-й раунд.

Напомним, главный бой турнира — поединок американок Мишель Уотерсон и Анджелы Хилл в женском минимальном весе.