Кормье признался, что ему надо было раньше закончить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что он должен был уйти в отставку после победы над экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4) или Дерриком Льюисом (26-11).

«Мне надо было завершить карьеру после того, как я победил Стипе в первый раз или когда одолел Деррика Льюиса, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Просто уйти в отставку, потому что я сорвал спину и больше не был так хорош, как раньше».

Кормье завершил карьеру в 2020-м после поражения от Миочича единогласным решением судей. Бой состоялся 15 августа на UFC 252.