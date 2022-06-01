Копылов подерется с итальянцем Алессио Ди Кирико 3 сентября на UFC в Париже

31-летний российский боец UFC в среднем весе Роман Копылов (8-2) подерется с 32-летним итальянцем Алессио Ди Кирико (13-6) 3 сентября на первом турнире UFC в Париже, Франция. Об этом сообщил портал The MMA Media.

Копылов дебютировал в UFC с поражения. В 2019 году он потерпел первое в карьере поражение от Карла Роберсона (9-5) на UFC Fight Night 163 в Москве. Два года спустя, 30 октября 2021 года, он проиграл бой соотечественнику Альберту Дураеву (15-3) единогласным решением судей на UFC 267 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ди Кирико прошлый бой проиграл Абдулу Разак Альхассану (11-5) нокаутом в первом раунде. Бой прошел 28 августа 2021 года на UFC on ESPN 30 в Лас-Вегасе, США.