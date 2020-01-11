Конор Макгрегор: «Я бы победил Серроне в любом весе»

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор оценил свое состояние перед боем против Дональда Серроне. Поединок состоится 18 января в Лас-Вегасе.

— Мне нравится стиль его боя, — приводит слова Макгрегора MMA Mania. — Я ценю это. С нетерпением жду хорошего боя.

Я счастлив вернуться и сразиться с Серроне. С нетерпением жду боя. Это будет хорошая ночь. Это будет нечто особенное.

Я бы победил Серроне в любом весе. Я бы выиграл у него, даже если бы у меня был грипп.

31-летний ирландец не дрался с октября 2018 года после поражения в бое за титул от Хабиба Нурмагомедова. Серроне в последний раз выходил в октагон в сентябре 2019-го, когда проиграл Джастину Гэтжи техническим нокаутом в первом раунде.