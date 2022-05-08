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Макгрегор о Чендлере: «Хочу сразиться с этим парнем на одном из этапов моей карьеры»

Макгрегор высказался о победе Чендлера над Фергюсона в основном карде UFC 274
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о победе американского бойца Майкла Чендлера над Тони Фергюсона в основном карде UFC 274.

«Я бы здорово поколотил этого парня, не сомневайтесь. Зрелище фееричное. Мне также нравится удар на 170. Я определенно хочу сразиться с этим парнем на одном из этапов моей карьеры. Я предвижу, что это случится после сегодняшнего вечера. Поздравляю с уверенной победой Майкла и еще одним ярким боем», — написал Макгрегор в Twitter.

Чендлер победил Фергюсона нокаутом фронт-киком в начале второго раунда.

На счету 36-летнего Чендлера 23 победы и 7 поражений, у 38-летнего Фергюсона 26 побед и 7 поражений.

Источник: https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1523149999441612800?s=20&t=NOPIHlPVdTmUjtjbE_xa9w
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
UFC
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