Макгрегор о Чендлере: «Хочу сразиться с этим парнем на одном из этапов моей карьеры»

Макгрегор высказался о победе Чендлера над Фергюсона в основном карде UFC 274

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о победе американского бойца Майкла Чендлера над Тони Фергюсона в основном карде UFC 274.

«Я бы здорово поколотил этого парня, не сомневайтесь. Зрелище фееричное. Мне также нравится удар на 170. Я определенно хочу сразиться с этим парнем на одном из этапов моей карьеры. Я предвижу, что это случится после сегодняшнего вечера. Поздравляю с уверенной победой Майкла и еще одним ярким боем», — написал Макгрегор в Twitter.

Чендлер победил Фергюсона нокаутом фронт-киком в начале второго раунда.

На счету 36-летнего Чендлера 23 победы и 7 поражений, у 38-летнего Фергюсона 26 побед и 7 поражений.