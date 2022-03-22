Конор Макгрегор обратился к Джареду Лето

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пригласил оскароносного актера Джареда Лето к себе в гости, чтобы тот смог подготовиться для роли Макгрегора в фильме про UFC.

«Джаред Лето, я приглашаю тебя к себе, чтобы ты смог попрактиковаться со мной для новой роли», — написал ирландский боец в Twitter.

Ранее Лето утверждал, что он с радостью сыграл бы Макгрегора в фильме про UFC, если этот фильм будет когда-то сниматься.

«Я большой поклонник UFC и Даны Уайта, — сказал Лето в интервью YouTube-каналу extratv. — Возможно, я смог бы сыграть Дану в фильме. Это было бы здорово. Если бы я снимался в фильме про UFC и был моложе, то сыграл бы Конора Макгрегора. У меня, как и у него, есть борода.

То, что делает Конор, просто невероятно... Наверное, я слишком стар, чтобы играть его. Тем не менее никогда не знаешь наверняка, что будет дальше. Возможно, я сыграю его, если на меня наложат немного компьютерной графики".

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье 10 июля 2021 года на UFC 264.