Конор Макгрегор: «Хотите знать, как пахнет мой зад, спросите Хабиба»

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве объяснил, почему не посетил бой Хабиба Нурмагомедова в Абу-Даби.

— Я не приехал в Абу-Даби, потому что мне было не до этого. У меня были другие дела. Да и зачем мне было там быть? Хабиб и так отлично знает, как пахнет моя задница. Он ее всю обнюхал во время нашего боя. Если хотите знать, как пахнет мой зад, спросите Хабиба, — сказал Макгрегор. (Михаил Потапов)