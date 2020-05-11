Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал новый пост в Twitter. 31-летний ирландский боец обратился к временному чемпиону UFC Джастину Гэтжи.

«Джастин, человек не представляет никакой опасности, который обнимает ноги, мы все это знаем. Я собираюсь убить тебя. Твои зубы. Я собираюсь сделать из них чертово ожерелье. Ты что-то говоришь об отце? Ты на хрен мертв.

И больше никогда не говори, что ты представляешь США. Ни один настоящий американец не будет так высоко отзываться и не позволит, чтобы осужденный член террористической ячейки джихада представлял его. Никогда не забывай! Ты слепой и дурачок, и я собираюсь закончить свою работу", — написал Макгрегор в своем Twitter.

Ранее 31-летний Гэтжи победил Тони Фергюсона в главном поединке UFC 249. Американец победил техническим нокаутом в пятом раунде.