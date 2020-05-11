Конор Макгрегор — Джастину Гэтжи: «Я собираюсь сделать из твоих зубов чертово ожерелье»
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал новый пост в Twitter. 31-летний ирландский боец обратился к временному чемпиону UFC Джастину Гэтжи.
«Джастин, человек не представляет никакой опасности, который обнимает ноги, мы все это знаем. Я собираюсь убить тебя. Твои зубы. Я собираюсь сделать из них чертово ожерелье. Ты что-то говоришь об отце? Ты на хрен мертв.
И больше никогда не говори, что ты представляешь США. Ни один настоящий американец не будет так высоко отзываться и не позволит, чтобы осужденный член террористической ячейки джихада представлял его. Никогда не забывай! Ты слепой и дурачок, и я собираюсь закончить свою работу", — написал Макгрегор в своем Twitter.
Ранее 31-летний Гэтжи победил Тони Фергюсона в главном поединке UFC 249. Американец победил техническим нокаутом в пятом раунде.
Don't ever say you represent the great nation of the United States of America ever again. No true American would speak so highly of, or allow, a convicted member of a Jihadi terror cell represent them.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020
Never Forget!
You are a fucking blind fool, and I am going to finish the job.