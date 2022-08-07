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Сегодня, 12:51

Команда Тайсона Фьюри ведет переговоры о бое с Дереком Чисорой

Давид Хачатрян
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Главный операционный директор промоутерской компании 258 MGT Дэвид Ганса подтвердил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) может провести третий бой с Дереком Чисорой (33-12) до конца года.

«Команда Тайсона связалась с нами на счет потенциального боя ближе к концу года, — сказал Ганса в интервью The Independent. — Мы провели предварительные переговоры. Следующее обсуждение запланировано на ближайшее время. Бой Чисоры и Фьюри был бы очень громким в Великобритании. Раньше их поединки продавались довольно быстро. Думаю, этот поединок пройдет на стадионе перед Рождеством».

Фьюри дважды бился с Чисорой. В 2011 году он победил единогласным решением судей (117-112 117-112 118-111), а в 2014 победил досрочно в 10 раунде.

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