Ирландский боец Конор Макгрегор в очередной раз обозвал чемпиона UFC в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова перед турниром UFC 242, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов, Зелим Имадаев должны принять участие в предстоящем турнире UFC 242.

– Команда мельдония. Трое в этом списке завоевали популярность в прошлом. Ислам, Зубайра и Майрбек. Все они грязные вонючие крысы, – написал Макгрегор в Твиттере.

Ранее Тухугов, Тайсумов и Махачев были замечены в применении допинга.

Team Meldonium.

3 on this list caught on performance enhancers in the past already.

Islam, zubaira and Mairbek.

Dirty smelly rats all of them. https://t.co/izxYVfNAPW – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 6 мая 2019 г.

6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 в США Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка произошла массовая потасовка, за которую Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев и штрафован на 500 тысяч долларов.

Хабиб Нурмагомедов проведет три боя и завершит карьеру