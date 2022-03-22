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Сегодня, 15:05

Ковингтон: «Масвидаль пытался подойти ко мне, и я просто побежал от него»

Ковингтон рассказал, как Масвидаль попытался устроить с ним драку в ресторане Майами
Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Колби Ковингтон описал момент, когда Хорхе Масвидаль попытался устроить с ним драку в ресторане Майами.

«Он размахивал руками, пытался подойти ко мне, и я просто побежал от него», — описал инцидент Ковингтон, чьи слова попали на видео, которое опубликовало TMZ. Позже Ковингтон на улице спросил у YouTube-блогера Боба Менери, как Масвидаль узнал, что он в этом ресторане. «Я не знаю. Ты есть в интернете», — ответил ему Менери.

Ковингтон и Масвидаль подрались ночью у стейк-хауса в Майами, сообщает Fox Sports 640 South Florida. По словам менеджера Масвидаля Малки Кавы, Масвидаль выбил Ковингтону зуб.

Масвидаль проиграл Ковингтону единогласным решением судей (49 — 46, 50 — 44, 50 — 45) в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада.

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