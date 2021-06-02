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Колби Ковингтон дал прогноз на бой Вудли — Пол

11:32

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-2) прокомментировал предстоящий бой Джейка Пола (3-0) против Тайрона Вудли (19-7-1).

«Пол — это не настоящий боец. Это просто шутка. Оставьте борьбу и бокс настоящим бойцам. Думаю, победит Вудли», — сказал Ковингтон.

Поединок Тайрона Вудли против Джейка Пола запланирован на 28 августа.

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