Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-2) прокомментировал предстоящий бой Джейка Пола (3-0) против Тайрона Вудли (19-7-1).

«Пол — это не настоящий боец. Это просто шутка. Оставьте борьбу и бокс настоящим бойцам. Думаю, победит Вудли», — сказал Ковингтон.

Поединок Тайрона Вудли против Джейка Пола запланирован на 28 августа.