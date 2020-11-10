«Это вы такой худой?» Кокляев шокировал подписчиков старым фото

Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике и самый титулованный российский стронгмен Михаил Кокляев выложил в Instagram фотографию из юности.

На снимке Кокляеву вряд ли больше 16 лет. Стронгмен так подписал фото: «Главное начать, а там сам все поймешь, если захочешь».

Подписчиков удивила худоба юного тяжелоатлета.

wowalogvinov: «Есть такая поговорка: были бы кости, а мясо наростет».

_orstho_fargiev__: «А я думал, что ты с рождения такой огромный».

skvortsov__vladislav: «Это вы такой худой? Сколько весили?»

slavavvp: «А я не верил, что прям настолько О_О».

dimonchic177: «Здорово! И где же качковская широкая кость? Видать она растет вместе со всеми делами».

anmotrinets: «Майкл, капец ты долговязый был)))».

santeyich: «Ну и дрищ же ты был Миша)))».

egorsukhanov9129: «Кощей начал качаться».

coolmel84: «Генетика... Генетика... Утверждали они... А парень просто пахал над собой».

Кокляев завершил карьеру и в тяжелой атлетике, и в силовом экстриме. В ноябре прошлого года он провел поединок по правилам бокса с бойцом ММА Александром Емельяненко, проиграв нокаутом в первом раунде. В сентябре 41-летний Кокляев заявил в интервью «СЭ», что намерен взять у Емельяненко реванш.