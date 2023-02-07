Кевин Ли заключил новый эксклюзивный контракт с UFC

Экс-претендент на пояс UFC в легком весе Кевин Ли (19-7) вернулся в UFC спустя чуть больше года после того, как он ушел из лиги, сообщает ESPN. Первый бой после возвращения Ли проведет уже этой весной.

«Я встретился с Даной Уайтом и Хантером Кэмпбеллом, и я чувствую, что возвращаюсь домой, — сказал Ли ESPN. — Я благодарен им за то, что они приняли меня обратно, и я с нетерпением жду следующей главы моей карьеры».

Ли в начале года заключил соглашение с агентством Dominance MMA, которое возглавляют Али Абдель-Азиз и Ризван Магомедов.