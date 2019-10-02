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Каждый вторник Фергюссон троллит Хабиба. Тирамису никогда не закончится?

10:07
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Американский боец UFC Тони Фергюсон снова пошутил над чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым касаемо сгонки веса. Их бой в 2017 году не состоялся, так как россиянин снялся из-за сложной весогонки. Теперь Фергюсон троллит Хабиба на тему еды.

— Я говорил это прежде и буду говорить вновь. Вторник Тирамису. Время Хабиба, — подписал Фергюсон специально сделанное видео, в котором Нурмагомедов окружен сладким десертом.

Нвапомним, что следующим соперником Хабиба, вероятно, станет Фергюсон.

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