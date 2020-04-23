«Каждый день, каждую минуту использовал, чтобы сделать себя лучше». Фергюсон рассказал о своей самоизоляции

Американский боец Тони Фергюсон рассказал, как продолжает готовиться к турниру UFC 249. Ранее стало известно, что мероприятие может пройти во Флориде 9 мая.

— Я сделал вес для себя, но многие вдохновились этим, — цитирует Yahoo Sports Фергюсона. — Это круто, но я просто хотел сдержать свое слово и убедиться, что все пойдет так, как мы планировали. Не ожидал, что люди поймут, почему я это сделал, но это было сделано для меня и моей команды, и я определенно считаю это победой, большой победой.

Вот что вы должны понять: смена оппонентов, смена дат, смена мест. Ничего из этого не под моим контролем. Контролирую только то, что делаю и как использую свое время. Использовал это время на самоизоляции — каждый день, каждую минуту каждого из этих дней — чтобы сделать себя лучше. Если хочешь быть великим, должен жить этим, дышать этим.

Напомним, титульный бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона должен был стать главным поединком турнира UFC 249, который планировалось провести 18 апреля в Бруклине (США). В начале апреля россиянин сообщил, что остается на карантине из-за пандемии коронавируса и его заменили на Джастина Гэтжи. Позже турнир был перенесен.