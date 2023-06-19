Кайо Борральо: «Почему Алискерова так раскручивают? Он не угроза Чимаеву»

30-летний бразильский средневес Кайо Борральо (14-1) не верит, что россиянин Икрам Алискеров (14-1) сможет победить Хамзата Чимаева (12-0).

«Только что посмотрел бой Чимаева и Алискерова! Бро, почему этого парня так раскручивают? Вы, ребята, называете его тяжелым соперником для Чимаева? Вы, ребята, бредите», — написал бразилец в Twitter.

Чимаев нокаутировал Алискерова в первом раунде 19 апреля 2019 года на Brave CF 23 в Аммане, Иордания.