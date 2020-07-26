Камил Гаджиев: «В реванше с Емельяненко Исмаилов снова спокойно победит»

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением о возможном реванше Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

— Во-первых, я не верю в реванш, — сказал Гаджиев. — А если бой и будет, то он будет проходить абсолютно по тому же самому сценарию. Видно было, что у Саши абсолютно нет контраргументов к борьбе Магомеда. Он даже не пытался встать, находясь возле клетки. Видно, что он над этим вообще не работал. Он пытался сделать что-то из серии «узел плеча», руку вытащить на болевой, но Мага эти попытки быстро пресекал. А Емельяненко просто поучал. Даже если вспомнить бой Исмаилов — Минеев, то там тоже Мага был сверху, но Минеев был очень активен снизу, пытался встать, бил локтями. Ничего этого Александр не делал.

Почему я не верю в реванш? Потому что 99 процентов болельщиков не поверит в эту историю, не поверит в конкурентность этого боя. Прелесть этого боя была в том, что мнения разделились и даже Емельяненко считался фаворитом у букмекеров, а итог мы видели. Что должно произойти, что повторный бой не был повторением первого? Я не знаю. Саша должен бороться в ближайшие два года без остановки. Но он не будет этого делать. В 40 лет не очень хочется бороться, могу по себе сказать!

Бой Исмаилова и Емельяненко прошел в Сочи 24 июля на турнире ACA 107. Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде. На взвешивании он показал 94,6 кг, а Емельяненко — 117,1 кг. После боя стало известно, что Емельяненко получил перелом носа.

38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8 поражений и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов имел одержал 17 побед, потерпел 2 поражения. Один из поединков завершился вничью.