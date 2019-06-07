Камил Гаджиев считает Хабиба фаворитом в бое с Дастином Пуарье

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов по основным компонентам превосходит временного чемпиона UFC американца Дастина Пуарье.

– Я однозначно считаю Хабиба фаворитом предстоящего боя, потому что аргументы Пуарье в данном случае не такие весомые. За счет чего он будет переигрывать Хабиба? В борьбе Нурмагомедова никто не победит, а своей ударной техникой Дастин ничем и никого не удивлял. И в этом компоненте у Конора Макгрегора, к примеру, было больше шансов. Я считаю, что Пуарье покажет хороший бой, поединок будет конкурентным, но не вижу, за счет чего он может обыграть Хабиба, – заявил агентству "РИА Новости" Гаджиев.

– Я считаю, что Пуарье может рассчитывать лишь на случайность – но за 27 боев такой случайности с Хабибом не произошло. Но я отдаю должное Дастину и считаю, что бой продлится всю дистанцию. Он достаточно хорош во всех компонентах единоборств: и в ударной технике, и в борьбе, и в умении терпеть. И это позволит ему пройти, возможно, всю дистанцию боя. Но при этом во всех этих компонентах он немного слабее Нурмагомедова, – сказал он.

Бой Нурмагомедова и Пуарье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.