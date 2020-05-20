Камил Гаджиев: «Отец Хабиба подключен к ИВЛ. Речи о положительной динамике не идет»

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о том, как развивалась болезнь Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Я так понимаю, что осложнения возникли в связи с тем, что у него есть сопутствующие заболевания, — сказал Гаджиев. — Мы же знаем, что у него с сердцем случилась проблема. И на фоне пневмонии у него случился приступ — не помню конкретный диагноз. Но осложнения на сердце случились. И из-за этого он оказался в таком тяжелом состоянии. Ведь известно про Covid, что он бьет по тем, у кого есть сопутствующие заболевания. У Абдулманапа они есть. У меня складывается впечатление, что последние 10 дней он находится стабильно в одном тяжелом состоянии. Пару дней назад была информация, что он из комы вышел, потом эту информацию опровергли. Насколько я знаю, он подключен к ИВЛ. И речи о положительной динамике не идет.

25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта и перенес операцию на сердце.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 20 мая всего зарегистрировано 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.