Как Емельяненко встретил Исмаилова в подъезде. Видео

Российский боец ММА Магомед Исмаилов и его соотечественник Александр Емельяненко встретились в одном из московских подъездов. Один подпимался наверх, а другой спускался вниз.

Спортсмены поприветствовали друг друга.

— Здравствуйте, здравствуйте, — сказал Исмаилов.

— Судьба. Как расходиться будем? — ответил Емельяненко.

После этого Емельяненко по-дружески предложил своему будущему сопернику пройти дальше. Исмаилов засмеялся. Затем бойцы пожали друг другу руки и немного пообщались.

Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым должен состояться 3 апреля в Москве, на турнире АСА 107. 38-летний Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом. На счету 33-летнего Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.