Кадыров восхитился Чимаевым: «Он оставил после себя фантастические впечатления»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram выложил видео, на котором боец UFC Хамзат Чимаев борется с его сыном во время поездки в Грозный.

Кадыров отметил, что несмотря на то, что спортсмен живет не в Грозном, он остается настоящим чеченцем, уважает старших и младших.

«За несколько дней он посетил школы и спортивные секции республики, пообщался с тысячами юнцов, воодушевляя молодежь на победы и высокие результаты. Он оставил после себя фантастические впечатления и заряд энергии.

Наверное, именно за такие естественные качества его любят фанаты не только в Чечне, но и далеко за ее пределами. Уверен, что главные победы Хамзата еще впереди, и он обязательно обрадует нас красивыми и яркими завершениями поединков.

Мы верим в тебя, Хамзат! Ахмат-Сила!" - написал Кадыров.

26-летний Чимаев является уроженцем Чеченской Республики. В UFC он провел три поединка, во всех одержав победы. В последнем бою он нокаутировал Эдмена Шахбазяна. В рейтинге полусреднего веса он занимает 15-е место.