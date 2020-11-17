Источник: полицейских ждет проверка из-за драки Харитонова с Яндиевым

Сотрудников четвертого батальона второго оперполка проверяют из-за драки бойцов Адама Яндиева и Сергея Харитонова, информирует Baza. Как отмечается, основная претензия к полицейским — бездействие.

Руководство полка считает, что сотрудники полиции просто испугались вмешиваться в драку бойцов. Претензии есть и к тому, что было после побоища: изначально в комнату полиции доставили лишь Харитонова, а Яндиева вообще отпустили, не оформив на него даже административный протокол.

Сами полицейские сказали, что Харитонов отказался от претензий, поэтому Яндиева и отпустили. Больше всего вопросов у проверяющих к старшему наряда — капитану Андрущенко.

Напомним, конфликт произошел вечером 13 ноября на спортивном турнире в «Лужниках» в Москве. Яндиев сначала напал на Руслана Абдо, затем на Сергея Харитонова. 40-летний ветеран получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа со смещением. У Абдо также сломан нос.

Причиной агрессии Яндиева стала реакция на упоминание о долгах перед Харитоновым. Ранее сообщалось, что Харитонов несколько лет назад дал приятелю крупную сумму и дарил дорогие подарки, однако деньги Яндиев до сих пор не вернул.