Источник: "Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в сентябре"

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в сентябре этого года, соперник пока неизвестен, написал в Инстаграме журналист Азамат Бостанов.

По словам Бостанова, об этом ему сообщил сам Хабиб.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев из-за беспорядков, которые произошли после его поединка с Конором Макгрегором. Бой состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе, 30-летний российский спортсмен победил болевым приемом в четвертом раунде. Друг Хабиба - Зубайра Тухугов и его брат - Абубакар Нурмагомедов, также участвовавшие в беспорядках, были дисквалифицированы на 12 месяцев. Дисквалификации отсчитываются со дня боя между Нурмагомедовым и Макгрегором. Таким образом, Хабиб отстранен до 6 июля 2019 года, а Тухугов и Абубакар Нурмагомедов - до 6 октября 2019-го.

Нурмагомедов провел в ММА 27 боев, победив в каждом. (Илья Андреев)