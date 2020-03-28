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Исраэль Адесанья: «Думаю, бой Хабиб — Фергюсон пройдет в Саудовской Аравии»

20:15
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Новозеландский боец ММА и кикбоксер нигерийского происхождения Исраэль Адесанья в своем официальном Twitter заявил, что UFC249 состоится в Саудовской Аравии. На нем должен состояться бой чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона.

Изначально турнир UFC 249, где должны были выступить Нурмагомедов и Фергюсон, должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля, однако атлетическая комиссия штата Нью-Йорк заявила о невозможности проведения боя из-за угрозы распространения коронавируса.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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