Исмаилов высказался о жестких словах Хабиба про президента Франции Макрона

Боец АСА Магомед Исмаилов прокомментировал высказывания Хабиба Нурмагомедова о президенте Франции Эммануэле Макроне.

Ранее Хабиб выложил в Instagram фотографию Макрона с отпечатком ботинка на лице и написал: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите».

«Что такого Хабиб сказал? Хабиб воззвал к всевышнему и сказал: «Пусть всевышний покарает президента Франции и всех его последователей». Это был не призыв к действию. Он оставил на всевышнего, на Аллаха их наказание», — сказал Исмаилов на видео в Instagram.