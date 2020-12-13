Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал свою победу над Иваном Штырковым в главном поединке АСА 115.

«Я хочу сказать, всем кто записал этого парня в андердоги — заткнитесь, — сказал Исмаилов в интервью после боя. — Это очень крутой боец.

Затем Исмаилов положил перчатки в центр октагона и сказал: «Вы будете скучать? Тогда я не оставлю их тут. Не дам вам скучать. Хочу поблагодарить вас всех за поддержку». Также он попросил больше не присылать ему куклу вуду, так как это взволновало его родителей.

Бой продлился все три раунда. Исмаилов победил единогласным решением судей.