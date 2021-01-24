Исмаилов: «Такой Конор не простоял бы с Хабибом и раунда»

Российский боец Магомед Исмаилов отметил, что ирландец Конор Макгрегор был сам не свой в бою против американца Дастина Порье.

«В этот вечер Конор был сам не свой. Согнулся в спине и не в свои?ственнои? себе манере начал работать, — написал Исмаилов на своей странице в Instagram. — Сильно застаивался и пытался выждать какую-то контратаку, потерял чувство дистанции! Для него стали неожиданностью проход в ноги и лоу-кики. Словно был уверен, что Порье весь бои? будет боксировать. Когда Порье начал накидывать с двух рук, Конор у сетки думал, что тот сам остановится и ждал. А тот не остановился и накидал ему. Такои? Конор не простоял бы с Хабибом и раунда».

Напомним, Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде главного боя турнира UFC 257.

Это был второй поединок между бойцами: первый состоялся в 2014 году, Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед при 6 поражениях.