Исмаилов: «Если Туменов думает, что Вартанян будет с ним драться в стойке, он ошибается»

Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился мнением о перспективах российского бойца Эдуарда Вартаняна в американских лигах.

«Вартанян уверенно был бы в топ-5 UFC или Bellator. Но там другие факторы имеют значение. Психологический. Например, каким был дебютный бой Сергея Павловича. Сейчас это машина, которую не остановить, он громит всех. И еще USADA всех проверяет на допинг. Это тоже играет большую роль. У нас допинг-контроля нет. Это один из основных факторов, позволяющих драться на одном уровне здесь, и на другом там», — приводит Metaratings.ru слова Исмаилова.

Также он назвал самого интересного соперника для Вартаняна в России.

«В России я бы хотел увидеть бой Вартаняна с Бибертом Туменовым, который бросил ему вызов. Очень интересный поединок. Однако Вартанян — универсал. Если Биберт думает, что Вартанян будет с ним драться в стойке, он ошибается», — добавил тренер.

16 июня в финале Гран-при АСА в легком весе Вартанян одержал победу над казахстанцем Артемом Резниковым техническим нокаутом в третьем раунде. На счету россиянина 25 побед и четыре поражения в ММА.