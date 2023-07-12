Исмаилов прокомментировал возможность организации титульного боя между Махачевым и Царукяном

Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал возможность организации боя за титул чемпиона UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Не могу понять, почему UFC не интересен реванш Махачева и Царукяна. У них был хороший первый бой. Арман уступил в близком бою. Есть основа для реванша. Хорошая история. Мне интересно их второе противостояние. Насколько бойцы изменились спустя долгое время? Самым лучшим претендентом на титул был бы Чарльз Оливейра. Он более интересен после своей яркой победы над Бенеилом Дариушом. После второго боя можно будет уже понятно, что в легком весе царь и лев — Ислам Махачев. Он может поставить точку. Царукян — хорошая альтернатива бразильцу», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

В апреле 2019 года в рамках турнира UFC Fight Night 149 Махачев победил Царукяна единогласным решением судей в соглавном событии вечера. На счету Ислама 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе его соотечественника 3 поражения при 20 победах.