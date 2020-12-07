Исмаилов призвал Минеева «не вести себя как истеричка»: «Че ты нюни распустил?»

Боец АСА Магомед Исмаилов отреагировал на критику в его адрес со стороны чемпиона Fight Nights AMC в среднем весе Владимира Минеева.

В ночь на 5 декабря стало известно, что 43-летний Йоэль Ромеро, трижды дравшийся за титул чемпиона UFC в среднем весе, покинул лигу в связи с расторжением контракта. После этого владелец Fight Nights AMC Амир Мурадов решил пригласить Ромеро в свой промоушен — об этом он сообщил через журналиста и менеджера бойцов Азамата Бостанова. Исмаилов в комментариях под постом Бостанова выразил готовность провести бой с Ромеро. Минеев в свою очередь выступил с критикой в адрес Исмаилова и бросил ему вызов.

«Что за паника, Вова?! — ответил Исмаилов Минееву в Instagram. — Что ты нюни распустил?! Соберись, пацан! Мага — то, Мага — это, что ты ябедничаешь?! Ты же чемпион — типо?! Да, все все? понимают, но ты хотя бы притворись им. Блин, ты же даже с поясом скучныи?. Если я назвал чье-то имя помимо твоего, не веди себя как истеричка».





13 декабря Исмаилов проведет бой с Иваном Штырковым на турнире АСА 115. В октябре 2018 года Исмаилов бился с Минеевым на турнире Fight Nights. Их поединок закончился вничью.