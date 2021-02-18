Исмаилов назвал Минеева деградантом

Российский боец Магомед Исмаилов оценил попытки другого бойца Владимира Минеева раскрутить их совместный поединок.

В Instagram Исмаилов обратился к подписчикам с извинениями за предыдущий пост, а также назвал Минеева деградантом.

«С Минеевым мы все решим в клетке. Этот деградант пытается что-то раскручивать. Все уже раскручено», — заявил он.

Напомним, что 24 декабря бойцы на турнире в Москве спровоцировали массовую драку, которую уреголировали силы ОМОНа и полиции.

Второй бой между Минеевым и Исмаиловым запланирован на сентябрь в Москве.

Их первый бой прошел на турнире Fight Nights Global 90 в Москве в октябре 2018 года и завершился вничью.

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