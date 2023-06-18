Исмаилов назвал главную причину поражения Резникова от Вартаняна в финале Гран-при ACA

Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал поражение казахстанца Артема Резникова от россиянина Эдуарда Вартаняна в финале Гран-при ACA в легком весе.

«Я бы отметил характер Резникова. В начале поединка он пропустил несколько фронткиков. Было видно, насколько удары неприятны Артему. Другой на его месте мог уже отдать бой. Но у Резникова была серьезная мотивация. Не просто так оба дошли до финала. Характер и мужество Артема нельзя не отметить. Он вышел побеждать, ему нужна была победа. Со стороны Вартаняна я увидел хороший тактический план на бой, отличную защиту от тейкдаунов, хорошую ударную технику. Вартанян — классный боец мирового уровня, что мы и увидели. Резников сделал ставку на борьбу, но он не сочетал ее с ударами. Плана «Б» не оказалось. Это стало следствием результата. За характер и мужество — молодец. Оба достойные ребята, красавчики», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

Бой между Вартаняном и Резниковым прошел 16 июня. В финале Гран-при АСА в легком весе россиянин одержал победу над казахстанцем техническим нокаутом в третьем раунде. На счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения в ММА. В активе Резникова 6 поражений при 24 победах.