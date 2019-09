Ирландец победил за 30 секунд и бросился в объятия Макгрегора

Ирланский боец полулегкого веса (до 65,8 кг) Джеймс Галлахер победил американца Лорена Салазара на турнире Bellator 227 в Дублине.

Бой продлился около 30 секунд. 22-летний Галлахер вынудил сдаться Салазара, проведя прием «гильотина». Сразу после победы ирландец перелез через сетку и бросился в объятия бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весах Конора Макгрегора.

JUST LIKE THAT!



James Gallagher doesn't even break a sweat!



A very quick guillotine submission and a celebration with teammate «The Notorious» Conor McGregor. #BellatorDublin pic.twitter.com/sBIjM9a6Xc