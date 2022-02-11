Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:27

Instagram-аккаунт Топора стал недоступен после вызова тренера на кулачный бой

Instagram-аккаунт Макса Щербакова, известного как Макс Топор, оказался недоступен после вызова на бой его тренера Альберта Кармазяна.

10 февраля Топор вызвал избившего его тренера на бой на голых кулаках. Тот принял вызов и заявил, что готов встретиться в любое время.

Конфликт между ними произошел 28 января, после того как Топор проиграл поединок против Максима Новоселова техническим нокаутом. Кармазян обвинил его, что он «слил» поединок, и избил Топора. Боец обратился в правоохранительные органы.

Источник: https://ren.tv/news/sport/938241-akkaunt-topora-v-instagram-stal-nedostupen-posle-vyzova-trenera-na-boi
ММА
0
Читайте также
Американский фристайлист сломал череп в 30 местах и был в шаге от смерти. Путь от катастрофы к медали Олимпиады
Как Валиевой попал допинг? Почему ее не убрали с Олимпиады? У России отберут «золото» фигуристов? Ответы на главные вопросы грандиозного скандала
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павел Шульский назвал фаворита боя Дурадолы с Исмаиловым
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...