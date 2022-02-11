Instagram-аккаунт Топора стал недоступен после вызова тренера на кулачный бой

Instagram-аккаунт Макса Щербакова, известного как Макс Топор, оказался недоступен после вызова на бой его тренера Альберта Кармазяна.

10 февраля Топор вызвал избившего его тренера на бой на голых кулаках. Тот принял вызов и заявил, что готов встретиться в любое время.

Конфликт между ними произошел 28 января, после того как Топор проиграл поединок против Максима Новоселова техническим нокаутом. Кармазян обвинил его, что он «слил» поединок, и избил Топора. Боец обратился в правоохранительные органы.