Ибрагимова вырубили коленом на 45-й секунде. Видео нокаута россиянина

Россиянин Хадис Ибрагимов на UFC Fight Night 172 проиграл Роману Долидзе. Грузин нокаутировал соперника на 45-й секунде, выполнив удар коленом. Встреча состоялась в полутяжелом весе. Турнир проходит в ОАЭ на Бойцовском острове. Также он носит названия UFC on ESPN + 30 и UFC Бойцовский остров 2.

У 25-летнего Ибрагимова 8 побед и 3 поражения в ММА. Он проиграл все три боя в UFC. У 32-летнего Долидзе 7 побед в 7 поединках. Он дебютировал в промоушене.