Ибрагимова нокаутировали на 45-й секунде. Он потерпел третье поражение кряду в UFC

Россиянин Хадис Ибрагимов на UFC Fight Night 172 проиграл Роману Долидзе. Грузин нокаутировал соперника на 45-й секунде. Встреча состоялась в полутяжелом весе. Турнир проходит в ОАЭ на Бойцовском острове. Также он носит названия UFC on ESPN + 30 и UFC Бойцовский остров 2.

У 25-летнего Ибрагимова 8 побед и 3 поражения в ММА. Он проиграл все три боя в UFC. У 32-летнего Долидзе 7 побед в 7 поединках. Он дебютировал в промоушене.

Швед Амир Албази (13-1), выступающий в наилегчайшем весе, удушающим приемом победил канадца Малкольма Гордона (12-4).

Валлиец Бретт Джонс, выступающий в легчайшем весе, единогласным решением судей победил американца Монтела Джексона — 29-28, 29-28, 29-28.

Испанец Жоэль Альварес победил ирландца Джо Даффи, применив гильотину. Поединок легковесом завершился в середине первого раунда.

Американец Грант Даусон, выступающий в полулегком весе, единогласным решением судей победил англичанина Нэда Наримана — 29-27, 30-27, 30-26.

Турнир UFC на Бойцовском острове 19 июля: расписание и прямая трансляция