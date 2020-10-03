Ибрагимов, проигравший 4 боя из четырех, покинул UFC

Руководство UFC уволило российского бойца Хадиса Ибрагимова, сообщает MMA Fighting. 25-летний россиянин, пришедший в организацию со статистикой 8-0, потерпел четыре поражения в четырех боях.

Также организацию покидают Мара Ромеро Борелла, потерпевшая 5 поражений в последних 7 боях, Юри Алькантара, который не выступал в UFC с 2018 года, когда проиграл Кори Сэндхагену, и Джефф Хьюз, имеющий статистику 0-3.