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Хукер — о Махачеве: «В нем есть немного мистики Хабиба Нурмагомедова»

13:14
Дэн Хукер. Фото Instagram
Дэн Хукер. Фото Instagram
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Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер поделился ожиданиями от предстоящего боя против россиянина Ислама Махачева.

«В нем есть немного мистики Хабиба Нурмагомедова, — сказал Хукер в интервью The Mac Life. —  Это передалось и ему. И его последние несколько выступлений были довольно доминирующими. Я тренировался с Дрю [Добером], и стоит признать, что он [Махачев] довольно уверенно выиграл у него. Даже в своем последнем бою он вышел туда, и это был довольно доминирующий бой. Так что, похоже, это говорит об определенных навыках, но я бы хотел быть первым, кто выйдет туда и просто сделает так, что он будет похож на человека. Потому что я знаю, что мы все такие».

Бой Махачев — Хукер станет частью номерного турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби.

Изначально планировалось, что соперником Махачева станет экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос, однако в конце сентября стало известно, что бразилец получил травму.

Хукер провел последний бой в ночь на 26 сентября. В главном карде UFC 266 он выиграл судейским решением у афганца Насрата Хакпараста.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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