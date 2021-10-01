Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер поделился ожиданиями от предстоящего боя против россиянина Ислама Махачева.

«В нем есть немного мистики Хабиба Нурмагомедова, — сказал Хукер в интервью The Mac Life. — Это передалось и ему. И его последние несколько выступлений были довольно доминирующими. Я тренировался с Дрю [Добером], и стоит признать, что он [Махачев] довольно уверенно выиграл у него. Даже в своем последнем бою он вышел туда, и это был довольно доминирующий бой. Так что, похоже, это говорит об определенных навыках, но я бы хотел быть первым, кто выйдет туда и просто сделает так, что он будет похож на человека. Потому что я знаю, что мы все такие».

Бой Махачев — Хукер станет частью номерного турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби.

Изначально планировалось, что соперником Махачева станет экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос, однако в конце сентября стало известно, что бразилец получил травму.

Хукер провел последний бой в ночь на 26 сентября. В главном карде UFC 266 он выиграл судейским решением у афганца Насрата Хакпараста.