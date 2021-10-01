Топовый легковес UFC новозеландец Дэн Хукер объяснил, почему согласился выйти на бой против друга Хабиба Нурмагомедова Ислама Махачева на UFC 267.

«В этом-то и есть самое забавное. Люди могут сказать: «О, этот парень непобедим. Этот парень неприкасаем». Я тренируюсь в зале с такими же парнями, и они все истекают кровью. Они все устают. Они все получают травмы. Они все чувствуют боль. И я знаю, что могу любому потушить свет. Для всех остальных он в некотором роде загадочный персонаж, вокруг которого аура таинственности и непобедимости. Но для меня он просто очередное тело», — заявил Хукер в интервью The Mac Life.

Турнир UFC 267, в главном карде которого Хукер сразится с Махачевым, состоится 30 октября в Абу-Даби.

На счету 31-летнего Хукера 21 победа и 10 поражений. У 30-летнего Махачева — 20 побед и 1 поражение.