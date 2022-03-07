Масвидаль: «Если я увижу Ковингтона на улице, то сломаю ему челюсть»

Обладатель титула BMF (Baddest mother Fa***r) Хорхе Масвидаль (35-16) заявил, что его вражда с Колби Ковингтоном (17-3) не закончилась на UFC 272.

«Это просто отстой [проиграть Ковингтону], потому что этот идиот говорил о моих детях. Если я увижу его на улице, то сделаю все, чтобы сломать его гребаную челюсть. Неважно, проиграл ли я ему сегодня в борьбе, я все равно считаю, что он гребаное ссыкло», — сказал Масвидаль на пресс-конференции после UFC 272.

В главном событии UFC 272 Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей (49 — 46, 50 — 44, 50 — 45). Турнир проходил на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада (6 марта).