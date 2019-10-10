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Холлоуэй хотел бы подраться с Хабибом

10:15
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Чемпион UFC в полулегком дивизионе Макс Холлоуэй хотел бы провести поединок против чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

 — Хабиб — непобежденный боец, он настоящий мужик, но на одну категорию выше меня, — цитирует BJPenn Холлоуэя. — Нурмагомедов — один из тех соперников, с которым я обязательно встречусь. Надеюсь, что он будет драться, когда я вернусь в легкий вес. Хабиб — номер один сейчас и бой с ним меня будоражит.

Холлоуэй проведет защиту титула на UFC 245 в Лас-Вегасе, который пройдет 14 декабря. Его соперником станет австралиец Алекс Волкановски.

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