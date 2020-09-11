Харитонов vs Уильямс. Что творилось на пресс-конференции

В Москве состоялась пресс-конференция перед поединком российского бойца ММА Сергея Харитонова против боксера Дэнни Уильямса. Бой пройдет по правилам бокса.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Оба поединка в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — 22.55 (время московское).

Бои предварительного карда будут транслироваться на YouTube-канале «СЭ».