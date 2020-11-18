Харитонов привел доказательства, что на неделе боя с Уильямсом не болел коронавирусом

Российский боец UFC Сергей Харитонов привел доказательства того, что не болел коронавирусом перед боем с британцем Дэнни Уильямсом. Поединок прошел 12 сентября в Москве.

В этом его обвинил экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов, который прокомментировал ответ Харитонова.

«Чтобы у некоторых пассажиров было меньше амбиций, публикую справку от 10 сентября 2020 года о негативном тесте на коронавирус», — написал Харитонов в Instagram.

Ранее на ситуацию отреагировал промоутер Владимир Хрюнов.