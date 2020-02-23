Харитонов нокаутировал Родригеса во втором раунде

Сергей Харитонов в главном бою турнира WTKF в Белоруссии нокаутировал Фернандо Родригеса в начале второго раунда.

Харитонов стал чемпионом WTKF в весовой категории свыше 110 кг, а также получил эксклюзивный пояс чемпиона РЕН ТВ

Бой в супертяжелом весе прошел по спецправилам — в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.

Для 39-летнего Харитонова это 31-я победа при 7 поражениях.

32-летний Родригес потерпел 7 поражение при 11 победах.

Харитонов — Родригес. Live!