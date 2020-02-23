Харитонов нокаутировал Родригеса во втором раунде
23 февраля 2020, 23:45
Сергей Харитонов в главном бою турнира WTKF в Белоруссии нокаутировал Фернандо Родригеса в начале второго раунда.
Харитонов стал чемпионом WTKF в весовой категории свыше 110 кг, а также получил эксклюзивный пояс чемпиона РЕН ТВ
Бой в супертяжелом весе прошел по спецправилам — в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.
Для 39-летнего Харитонова это 31-я победа при 7 поражениях.
32-летний Родригес потерпел 7 поражение при 11 победах.
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