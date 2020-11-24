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Харитонов не стал говорить, вернул ли Яндиев ему 2 миллиона рублей

13:49
Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец Сергей Харитонов не стал говорить, вернул ли ему боец UFC Адам Яндиев 2 миллиона рублей. Ранее Харитонов заявлял, что одолжил Яндиеву эту сумму.

— Это конфиденциальная информация, не хочу об этом говорить, — заявил на пресс-конференции в пресс-центре «Известий» Харитонов. — Мы решили все вопросы, пожали друг другу руки. Думаю, этого достаточно.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. Позднее Абдо помирился с Яндиевым, оба принесли друг другу извинения.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/

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